Israël : un diplomate français arrêté pour des faits "graves" de sécurité

Un Français employé du consulat général de France à Jérusalem a été arrêté il y a quelques semaines par Israël et va comparaître devant un tribunal pour des faits présumés de sécurité, a-t-on appris dimanche de sources proches du dossier.

Discrétion sur l'affaire. Un juge devrait spécifier lundi à Beer-Sheva les charges pesant sur ce Français d'une vingtaine d'années travaillant pour le consulat général français dans les Territoires palestiniens -en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées, et dans la bande de Gaza -, ont indiqué ces sources. Les autorités israéliennes observent la plus grande discrétion sur l'affaire et le tribunal de Beer-Sheva n'a pas confirmé la comparution.

Ce Français accomplissait diverses tâches, dont celle de conducteur, pour le consulat général français, effectuant par exemple des navettes entre Jérusalem et la bande de Gaza, territoire placé sous blocus israélien et dirigé par le mouvement islamiste Hamas, considéré comme une organisation terroriste par Israël. Les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été rendus publics mais ont été qualifiés de "graves" par ces sources, et relevant de questions de sécurité. Les autorités israéliennes le soupçonnent de trafic d'armes, selon l'une de ces sources.

Protection consulaire. "Nous prenons cette affaire très au sérieux et sommes en lien étroit avec les autorités israéliennes", a indiqué un porte-parole de l'ambassade de France à Tel-Aviv. "Il a bénéficié et continue de bénéficier de la protection consulaire" apportée aux ressortissants français, a-t-il ajouté sans fournir plus de détail sur l'affaire.