Israël bombarde une position du Hamas dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé avoir bombardé dans la nuit de samedi à dimanche une installation du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza en réponse à une attaque palestinienne dans le sud d'Israël. "Un appareil de l'armée de l'air israélienne a ciblé une position dans un complexe militaire appartenant au mouvement 'terroriste' Hamas à Rafah", dans le sud de l'enclave, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Pas de blessé. Selon une source de sécurité palestinienne à Gaza, la frappe a visé une base de la branche armée du mouvement islamiste, les brigades Ezzedine al-Qassam, provoquant des dommages, mais pas de blessé. Elle intervenait après une tentative d'incursion de Palestiniens en territoire israélien. Selon le quotidien israélien Haaretz citant l'armée, quatre Palestiniens "transportant des bouteilles remplies de matériel inflammable", ont franchi illégalement samedi soir la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, près du kibboutz de Kissoufim, une ferme collective. Une porte-parole militaire israélienne a indiqué que les quatre Palestiniens avaient tenté d'incendier des engins utilisés pour les travaux sur la barrière séparant Israël de Gaza toute proche.

Trêve régulièrement ébranlée. "L'incident qui s'est produit hier fait partie des nombreux accidents sérieux qui ont lieu dans le secteur de la barrière de sécurité", selon l'armée israélienne. Israël et le Hamas observent un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière depuis la guerre de 2014, la troisième en six ans dans l'enclave. Cette trêve est régulièrement ébranlée, notamment par des tirs de projectiles en provenance de Gaza vers Israël, qui riposte systématiquement en prenant pour cibles des positions du Hamas, même si les tirs de roquettes sont communément attribuées à d'autres groupes palestiniens.

Sévère blocus. Quatre soldats israéliens avaient été blessés le 17 février dans l'explosion d'un engin disposé le long de la barrière, provoquant une riposte israélienne. La bande de Gaza, que le Hamas contrôle depuis 2007, est soumise depuis une décennie à un sévère blocus de la part d'Israël qui a entraîné une grave crise humanitaire.