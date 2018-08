Gaza : pluie de roquettes sur Israël, riposte de l'armée, trois Palestiniens tués dont un nourrisson

Le Hamas a tiré mercredi depuis la bande de Gaza quelque 70 roquettes, selon l'armée israélienne qui a riposté par des raids aériens qui ont tué trois personnes, dont une femme et son nourrisson.

70 tirs de roquette sur Israël. La branche armée du Hamas a revendiqué les tirs sur Israël, déclarant dans un communiqué que la "résistance" palestinienne avait lancé un grand nombre de roquettes sur "des positions ennemies autour de la bande de Gaza". "Environ 70 tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien ont été enregistrés pour le moment", a déclaré l'armée israélienne en milieu de nuit dans un communiqué. La majorité des roquettes sont tombées sur des zones inhabitées et 11 d'entre elles ont été interceptées par les systèmes anti-missiles israéliens, a-t-elle précisé.

Mais deux roquettes se sont abattues sur la ville israélienne de Sderot, ont indiqué la police et l'armée, où une personne a été légèrement blessée par des éclats et où plusieurs autres ont été hospitalisées en état de choc, ont déclaré les services médicaux israéliens.

En réplique, des "raids aériens". L'armée israélienne a indiqué avoir mené des "raids aériens en réponse aux tirs de roquettes sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza" en visant des "sites terroristes" du mouvement islamiste palestinien Hamas, qui gouverne le territoire. Elle a précisé avoir frappé environ une centaine de "cibles militaires" du Hamas, dont "des complexes d'entraînement et des sites de fabrication d'armes".

Une femme et son enfant tués. Trois Palestiniens ont été tués et six autres blessés par ces raids israéliens, ont annoncé les services de santé de Gaza. Un Palestinien a été tué dans le nord de la bande, le Hamas précisant qu'il s'appelait Ali Ghandour et faisait partie de la branche armée du mouvement. Une femme, Enas Khammash, 23 ans, et sa fille Bayan, 18 mois, ont perdu la vie dans un raid qui a touché Jafarawi, dans le centre de la bande de Gaza, et le mari de cette femme, qui était enceinte, a été blessé, ont indiqué les services de santé palestiniens.

Discussions pour une trêve malgré des tensions. La brusque montée de tension de mercredi intervient alors qu'Israël et le Hamas discutent indirectement d'une éventuelle trêve, par l'intermédiaire de l'Egypte et l'ONU. Les tensions sont vives depuis des mois entre les deux parties. Les Palestiniens protestent quasiment tous les vendredis depuis le 30 mars près de la barrière séparant la bande de Gaza du territoire israélien pour dénoncer le blocus imposé depuis plus de dix ans à l'enclave et réclamer le droit au retour des Palestiniens qui ont fui ou ont été chassés de leurs terres à la création d'Israël en 1948.