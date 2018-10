États-Unis : le bilan humain s'alourdit après le passage de l'ouragan Michael

Le bilan de l'ouragan Michael, qui a laissé dans son sillage des scènes de désolation en Floride, a atteint 16 morts, et les autorités en craignaient d'autres alors que les opérations de sauvetage s'annonçaient longues.

16 morts. Rétrogradé en simple tempête, Michael s'éloignait des côtes américaines dans la nuit de vendredi à samedi, mais le décompte de ses victimes continuait de grossir. Vendredi, trois décès dans le comté floridien de Jackson, selon les médias américains citant les autorités locales, ont porté le total des victimes à 16 morts.

Michael est l'ouragan le plus violent qui ait frappé le nord-ouest de la Floride depuis le début des relevés en 1851. Au moins quatre autres personnes étaient mortes précédemment en Floride, où l'ouragan Michael s'est fracassé mercredi sur ses côtes, charriant alors des vents à 250 km/h.

Plusieurs États touchés. Deux personnes avaient péri jeudi soir en Caroline du Nord dans un accident de la route causé par un arbre tombé sur la route, ont confirmé vendredi les services d'urgence du comté de McDowell. Ces morts ont porté à trois le nombre de victimes liées à Michael dans cet État déjà durement touché par l'ouragan Florence le mois dernier.

Michael a également entraîné la mort de plusieurs personnes dans d'autres États. Les services d'urgence de la Virginie, où l'ouragan est passé jeudi soir en remontant vers le Nord depuis la Floride, ont confirmé vendredi matin sur Twitter "cinq morts liées à Michael". En Géorgie, une fillette de 11 ans a été tuée lorsqu'un auvent de garage a atterri sur sa maison, selon les autorités.

Un bilan encore plus lourd attendu. "Mon sentiment est qu'ils vont trouver davantage de victimes", a estimé vendredi sur CNN Marco Rubio, sénateur républicain de Floride. Même crainte du côté de l'Agence de gestion des situations d'urgence (Fema). "Je m'attends à ce que le bilan augmente aujourd'hui et demain à mesure que nous circulons à travers les débris", a confié, également sur CNN, le patron de la Fema, Brock Long.

Des paysages dévastés. Le courant n'était par ailleurs toujours pas rétabli vendredi pour plus d'un million de foyers à travers plusieurs États du sud-est américain : plus de 340.000 en Floride, près de 440.000 en Caroline du Nord et 446.000 en Virginie. "Inondations, arbres abattus, routes closes et débris vont affecter le trajet du matin", ont indiqué vendredi les services d'urgence de Virginie. Sur les réseaux sociaux, les images publiées par les internautes parlaient d'elles-mêmes : routes et parkings de supermarchés ont été submergés par la montée des eaux.

NEW helicopter first aerial damage assessment of Port St Joe, Florida south of Mexico Beach with road completely washed out. Total destruction from Hurricane #Michael storm surge.

Exclusive coverage for @accuweather

Helicopter pilot Reuben Floyd pic.twitter.com/thPo42JACE — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 12 octobre 2018

Some of the images of destruction from #HurricaneMichael have been devastating, but I wasn't prepared for these before/after aerial shots provided by @NOAA's post storm survey of #MexicoBeach.



Most buildings in this area are completely gone.



Link:https://t.co/VEM6x3fEQKpic.twitter.com/cQwdzSbY1b — Philippe Papin (@pppapin) 12 octobre 2018

Les services d'urgence de cet État ont indiqué que 1.200 routes avaient été fermées. Plus d'une centaine de personnes ont été secourues et de nombreuses autres évacuées à cause des inondations en Caroline du Nord, a indiqué vendredi le gouverneur, Roy Cooper.