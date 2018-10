En Californie, les cendres de papy étaient dans les cookies

Ils n'avaient pas un goût bizarre mais "craquaient sous la dent". Une lycéenne américaine affirme avoir confectionné des cookies en incorporant les cendres de son grand-père à la recette avant de les faire déguster à des camarades de classe, a annoncé mercredi la police de Davis en Californie, qui juge ses dires malheureusement très crédibles. Les faits se sont produits le 4 octobre à la Da Vinci Charter Academy, et au moins neuf lycéens au total auraient mangé les macabres biscuits, selon Paul Doroshov, de la police de Davis, cité par des médias locaux.

"Un ingrédient spécial". Certains élèves ignoraient la présence de cendres humaines dans les cookies au sucre mais d'autres "étaient prévenus et les ont quand même consommés", a-t-il déploré, jugeant l'affaire sérieuse. Un des lycéens concernés, Andy Knox, a expliqué à la télévision locale KCRA-TV qu'une fille de sa classe lui avait offert un gâteau en lui disant qu'il contenait un "ingrédient spécial" mais qu'il avait pensé à du cannabis. Selon l'adolescent, le biscuit renfermait "de petits grains gris" et "craquait sous la dent, comme quand on mange du sable étant enfant".

Aucun risque sanitaire, selon un responsable. Les policiers ont ouvert une enquête et tentent de déterminer comment qualifier les faits juridiquement. Ils étudiaient une section du Code pénal de Californie consacrée à la profanation de cadavres mais le chef de troubles à l'ordre public pourrait être plus approprié, relève Paul Doroshov. Un responsable du lycée cité par le Los Angeles Times a quant à lui regretté que les médias se soient emparés de cette "affaire de famille" et assuré que les élèves concernés ne couraient aucun risque sanitaire.