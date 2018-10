ECOUTEZ -"Paris Match Stories" : la tragédie des femmes rohingyas

EVÉNEMENT

Au Bangladesh, elles ont rencontré "des femmes brisées en mille morceaux", des femmes rohingyas violées par des soldats birmans et désormais mères de "bébés de la honte". Dans le premier épisode de la série originale "Paris Match stories" produite par Europe 1 Studio, la journaliste Manon Quérouil-Bruneel et la photographe Véronique de Viguerie racontent les coulisses de leur reportage dans le plus grand camp de réfugiés au monde.





Dans la pénombre d’une hutte, les deux reporters ont croisé "des femmes qui s’excusent presque d’aimer leur propre enfant. Qu’elles aient besoin de se justifier, je trouvais ça très douloureux", confient Manon Quérouil-Bruneel et Véronique de Viguerie. "Dans ces cas-là, on ne compte pas les heures. On attend. C’est la moindre des politesses".

Pour la photoreporter Véronique de Viguerie, il faut également prendre le temps de sortir son appareil photo, "un petit appareil photo pas trop impressionnant". Et il faut savoir oublier la photo impossible, celle d’une femme posant avec son bébé au milieu du camp de réfugiés. "On aurait mis en danger ces femmes-là qui sont déjà stigmatisées", racontent les deux journalistes.

Manon Quérouil-Bruneel et Véronique de Viguerie assument leur regard de femmes, de mères sur ce sujet difficile qui touche à l’intime. "La vie de reporter et la vie à Paris, ce n’est pas étanche, ça ne marche pas comme ça. On met un peu de temps à se défaire de ces histoires-là… ", reconnaît Manon Quérouil-Bruneel.

