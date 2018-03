Donald Trump met de nouveau en doute l'impartialité de l'enquête russe

Le président américain Donald Trump a de nouveau attaqué dimanche l'intégrité de l'équipe du procureur spécial Robert Mueller, ancien chef du FBI, chargé de faire la lumière sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne Trump et Moscou.

"Pourquoi est-ce que l'équipe Mueller compte 13 démocrates endurcis, certains grands soutiens de Hillary la crapule, et Zéro républicains ? Un autre démocrate a été récemment ajouté... Est-ce que quelqu'un pense que c'est juste? Et pourtant, il n'y a PAS DE COLLUSION !", a tweeté (en anglais) Donald Trump.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mars 2018

Un procureur jugé intègre et rigoureux. Comme à chaque fois qu'il dénonce la "chasse aux sorcières" présumée le visant, le locataire de la Maison-Blanche prend cependant soin de ne pas attaquer directement Robert Mueller. Nommé à la tête du FBI en 2001 par le président républicain George W. Bush, Robert Mueller avait été reconduit à ce poste par le président démocrate Barack Obama.

Lors de sa nomination comme procureur spécial, il avait été salué par nombre de ténors républicains pour sa rigueur et son intégrité. Nombre d'élus des deux bords ont mis en garde que son renvoi constituerait à leurs yeux une ligne rouge.

Trump coupable d'entrave à la justice ? Fin janvier, Donald Trump s'était déclaré prêt à témoigner sous serment devant le procureur spécial mais ses avocats avaient ensuite tenté de rectifier le tir, soulignant que rien n'avait encore été décidé sur cette question sensible. Robert Mueller tente en particulier de déterminer si le président américain s'est rendu coupable d'entrave à la justice, notamment en limogeant l'ancien chef du FBI James Comey en mai 2017.

Dans une série de tweets matinaux, le président américain s'en prend aussi une nouvelle fois à James Comey. Ce dernier, qui doit publier un livre dans un mois, a répondu (en anglais) samedi sur Twitter aux attaques répétées de Donald Trump à son encontre. "M. le président, les Américains entendront mon histoire sous peu. Et ils pourront juger d'eux-mêmes qui est honorable et qui ne l'est pas", a-t-il écrit.