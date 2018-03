Décès de la première gagnante de l'Eurovision

La chanteuse suisse Lys Assia, qui a remporté le premier Grand Prix Eurovision de la chanson en 1956, est décédée samedi à l'âge de 94 ans, indique le site officiel du concours international de chanson. Avec le titre "Refrain", la chanteuse reste la seule Suissesse à avoir remporté cette compétition musicale, même si la Suisse a de nouveau remporté le concours en 1988, mais cette fois grâce à la Canadienne Céline Dion et le titre "Ne partez pas sans moi".

