Corée du Nord : Trump se félicite de l'"impact" des sanctions

Le président américain Donald Trump a estimé mardi que les sanctions imposées à la Corée du Nord commençaient à avoir un impact, mettant en avant l'ouverture de son leader Kim Jong-Un en direction de Séoul.

"L'homme-fusée veut maintenant parler à la Corée du Sud". "Les sanctions et les 'autres' pressions commencent à avoir un gros impact sur la Corée du Nord", a-t-il lancé sur Twitter. "L'homme-fusée veut maintenant parler à la Corée du Sud pour la première fois", a-t-il ajouté en utilisant un surnom dont il affuble régulièrement Kim Jong-Un. "Peut-être que c'est une bonne nouvelle, peut-être pas. Nous verrons !", a-t-il encore écrit.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see!