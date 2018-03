Carles Puigdemont reste en détention en Allemagne

Le chef indépendantiste catalan Carles Puigdemont, arrêté dimanche en Allemagne, va rester en détention, a indiqué lundi une porte-parole du tribunal. Le tribunal de Neumünster, dans le nord de l'Allemagne, devait décider lundi s'il restait ou non en garde à vue, le temps pour la justice allemande de se prononcer sur une éventuelle remise à l'Espagne qui l'accuse de "rébellion". Il n'y a aucun recours possible contre cette décision, a-t-il précisé.

Situation tenue à Barcelone. L'arrestation surprise de l'intéressé avait entraîné des heurts entre des militants indépendantistes catalans et la police dimanche à Barcelone. Aucun débordement n'a été signalé lundi. Lundi, il a comparu devant un tribunal de Neumünster, ville dans laquelle il est également maintenu en garde à vue. Il s'agissait de formellement établir son identité et décider s'il restait ou non en prison. Désormais, il revient au tribunal de Kiel de trancher sur son éventuel extradition, selon le communiqué.

Plus tôt dans la journée, l'avocat de l'indépendantiste Jaume Alonso-Cuevillas s'était dit "prudent", à l'antenne de la radio catalane Rac1, tout en évoquant "beaucoup d'éléments qui incitent à l'optimisme". Sur le fond, la justice allemande dispose d'un délai de 60 jours pour trancher sur la remise de Carles Puigdemont à Madrid.