Canicule à Milan : amendes pour les chauffeurs de taxis en bermuda

Cela fait des semaines que Milan, la capitale économique de l'Italie, étouffe sous une chaleur moite, avec quelque 35 degrés. Pourtant pas question pour les chauffeurs de taxi de se mettre en bermuda : une vingtaine d'entre eux en ont déjà fait les frais. C'est un règlement régional, approuvé en 2016, qui l'interdit.

110 euros l'amende. Pour les chauffeurs de taxi, nul droit "de porter de débardeurs, pantalons courts, claquettes et survêtements de sport". Depuis le début de l'épisode caniculaire, la police municipale a déjà verbalisé une vingtaine d'entre eux, selon l'agence italienne AGI. La note est salée : 110 euros pour chaque infraction, plus un rappel à la loi finissant en commission disciplinaire avec un risque de suspension temporaire. Car Milan, capitale de la mode, entend tenir son standing, et surtout celui de ses chauffeurs.