Attentats de Bruxelles : le calvaire de Fayçal Cheffou, accusé à tort d’être "l’homme au chapeau"

Il a été pris pour "l’homme au chapeau", le seul terroriste survivant du commando des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Fayçal Cheffou a raconté à franceinfo le calvaire qu’il vit depuis son interpellation il y a deux ans : garde à vue musclée, détention, harcèlement médiatique, dépression. Même les aveux de Mohamed Abrini, le véritable "homme au chapeau" de l’aéroport de Bruxelles-Zaventem, n’y changeront rien. "Imaginez un peu ce que c'est d'être un type normal et de devenir en quelques secondes l'ennemi public n°1", dit-il à franceinfo.

Fayçal Cheffou est interpellé par la police belge le 24 mars 2016, deux jours après les attentats de Bruxelles. Il est alors en voiture dans la capitale belge avec des amis, et deux véhicules vont lui barrer la route. "Sur le trottoir, des policiers avec des gilets pare-balles nous braquent avec leurs mitraillettes. On s'est retrouvés au milieu d'une scène de guerre", raconte-il. "Un flic me demande de sortir pendant que l'autre me hurle de ne pas bouger si je ne veux pas prendre une balle dans la tête. Moi, je suis au milieu, et je ne sais pas quoi faire", poursuit-il, le point rouge du viseur planté sur sa poitrine. "Dans la voiture de police, j'ai un bandeau sur les yeux. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive." Fayçal Cheffou est emmené au siège de la police judiciaire fédérale : ses vêtements sont passés au peigne fin, ses empreintes et ADN relevés.

"Guantanamo". Durant les 48 heures de sa garde à vue, le Belge raconte avoir été "mis dans un cachot". "J'avais une salopette avec des rayures orange. Je me suis dit : 'Ça y est Fayçal, t'es à Guantanamo.'" Lorsqu’il réalise qu’il est placé sous vidéosurveillance dans sa cellule, le détenu veut couvrir la caméra avec du papier toilette : "Les policiers sont rentrés une première fois pour retirer le papier, mais j'en ai remis. Un flic m'a alors menacé de me mettre à poil et m'accrocher sur un poteau. Mais j'ai refusé d'enlever le papier." Finalement, les policiers ont éteint les lumières de sa cellule, déshabillé et frappé Fayçal Cheffou parce qu’il montrait de la résistance. Il affirme avoir passé la nuit nu, recroquevillé sur le sol de sa cellule. Des certificats médicaux consultés par franceinfo font état de contusions et d’hématomes sur les membres.



Fayçal Cheffou a été pris pour "l'homme au chapeau", à droite, qui était en fait Mohamed Abrini.

Les enquêteurs sont alors persuadés que Fayçal Cheffou est "l’homme au chapeau", que l’on aperçoit sur les images de vidéosurveillance de l’aéroport de Bruxelles. Lorsqu’il est entendu par les policiers, on lui montre la fameuse photo, c’est alors que le trentenaire comprend ce qu’il lui arrive. "On me demande si je reconnais des gens sur la photo. Je réponds que non et que les photos sont de toute façon trop floues pour reconnaître quelqu'un." Alors que l’enquêteur lui demande si on peut "imaginer que vous soyez la personne sur la photo", "je dis évidemment que non mais, le pire, c'est qu'à ce moment-là, je leur dis que je peux comprendre qu'ils trouvent que je lui ressemble", poursuit-il.

Mis en cause par son chapeau, épargné par ses empreintes. Si Fayçal Cheffou se retrouve dans le viseur des enquêteurs, c’est à cause d’un malheureux hasard. Le jour des attentats, le journaliste indépendant se rend par curiosité près de la station Maelbeek, où une bombe a explosé. Il est alors filmé par une caméra, et il porte, en plus de ses lunettes habituelles, un bonnet qui le fait ressembler à "l’homme au chapeau". Les images sont alors montrées à un témoin-clé du dossier : le chauffeur de taxi qui a transporté les terroristes jusqu’à l’aéroport. Au deuxième jour de sa garde à vue, placé derrière une vitre sans tain aux côtés de quatre autres personnes, Fayçal Cheffou est formellement identifié par le chauffeur de taxi comme le terroriste qu’il a transporté. Problème : parmi les "quatre personnes qui se trouvaient à mes côtés, seul un était de type maghrébin", se plaint alors le trentenaire auprès des policiers.

J’étais sur toutes les chaînes, jusqu’à CNN

Fayçal Cheffou est inculpé le jour même, le 26 mars, pour "assassinats terroristes" et "participation à l’activité d’un groupe terroriste". Il est alors immédiatement placé en détention provisoire à la prison de Forest, "sous mesure de sécurité particulière", où il restera deux jours. "Je n'arrêtais pas de dire qu'il y avait un mec dehors qui a sans doute une bombe et qui va sans doute tuer des gens. Et là, on me répondait : 'Ah, tu me menaces, espèce d'enculé ?' Je ne pouvais rien dire. Dès que je parlais, c'était : 'Ferme ta gueule, l'homme au chapeau !'", se souvient-il. C’est alors que son avocat, Olivier Martins, va demander de comparer les empreintes de son client avec celles laissées par "l'homme au chapeau" sur le chariot à bagages de l’aéroport. Le 28 mars, le juge d’instruction décide de faire libérer Fayçal Cheffou : l’avocat avait vu juste, les empreintes ne correspondent pas. Peu de temps après, le 9 avril 2016, les enquêteurs finissent par arrêter six personnes, dont Mohamed Abrini qui reconnaît être le véritable "homme au chapeau".

Harcèlement médiatique. Si Fayçal Cheffou peut sortir de prison, pendant les quatre jours de sa détention, la machine médiatique s’est emballée. "J’étais sur toutes les chaînes, jusqu’à CNN. J’ai commencé à devenir fou", témoigne-t-il. D’anciennes connaissances professionnelles prennent la parole dans les médias et surtout, Fayçal Cheffou se retrouve traqué par des journalistes. "Il y avait des photographes qui m'attendaient à la sortie de la prison et d'autres en bas de chez moi." Une équipe de la chaîne américaine ABC va même l’attendre en bas de chez sa mère, où il était venu se réfugier.

Fayçal Cheffou finit par aller se mettre à l’abri chez un ami qui avait été interpellé en même temps que lui. Alors que ce dernier s’absente un jour et l’enferme chez lui pour qu’il ne soit pas embêté, Fayçal Cheffou aperçoit des policiers arriver en masse, avec cagoules et gilets pare-balles. Paniqué, il va sauter par la porte-fenêtre du balcon et se cacher sous une bâche dans le jardin pendant quelques heures. Les policiers, venus faire une perquisition, repartent et Fayçal Cheffou doit escalader l’immeuble pour regagner l’appartement, faute de clé. C’est alors qu’une voisine croit à un cambriolage et appelle la police, qui débarque et lui somme d’ouvrir la porte. "Sauf que moi, je n'avais pas la clé… Mais ça semblait tellement absurde que j'étais certain qu'ils n'allaient pas me croire. Alors je suis allé me cacher dans la chambre." Après avoir défoncé la porte, les policiers reconnaissent Fayçal Cheffou et le laisseront libre après quelques vérifications.

Je prends des médicaments pour dormir

Par la suite, en plus de nombreux contrôles dans la rue, Fayçal Cheffou est arrêté à cinq reprises en deux ans : plainte d’un gardien de prison; entendu au sujet d’un cousin parti rejoindre Daech; et même soupçons de "menace d’attentat". Cette fois, Fayçal Cheffou porte plainte pour violation de domicile et harcèlement. "L'objectif de ma plainte est de découvrir pourquoi, et sur la base de quels éléments, on est arrivé à venir me chercher chez moi", explique-t-il. La plainte a finalement été classée sans suite, le 26 février dernier.



Des médias attendaient Fayçal Cheffou en bas de chez lui. ©NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP

Paranoïa et dépression. En dépit de son innocence, à chaque nouvelle arrestation, Fayçal Cheffou fait l’objet de nombreux articles de presse. Désormais, le trentenaire est devenu paranoïaque : il a installé une caméra de vidéosurveillance sur le palier de son appartement "pour qu’il y ait des preuves si ça tourne mal la prochaine fois que je me fais arrêter", explique-t-il. Le Belge ne veut plus prendre le métro, par peur de provoquer une nouvelle opération de police, et ne se déplace plus qu’à vélo. Il n’a pas repris de travail, et vit avec 800 euros par mois, assure-t-il. "Je suis arrêté pour dépression et je prends des médicaments pour dormir", raconte-il. "Quand je me plains sur ma situation, on n'arrête pas de me dire qu'il y a eu 32 morts et que par respect pour les familles des victimes, je ferais mieux de la fermer. Comme me l'a déjà dit un policier, moi, je suis un dommage collatéral."

Malgré l’aveu de Mohamed Abrini en avril 2016, Fayçal Cheffou reste aujourd’hui inculpé dans l’enquête sur les attentats de Bruxelles. D’après une source judiciaire à franceinfo, il s’agit d’une "question de procédure" et Fayçal Cheffou devrait bientôt bénéficier d’un non -lieu. Le parquet précise que "le dossier doit d'abord arriver devant la chambre du conseil, qui est la seule à pouvoir décider s'il doit, ou non, être renvoyé devant le tribunal. Mais sachez que sur les 10 inculpés dans ce dossier, Fayçal Cheffou est le seul à avoir été libéré tel quel, sans conditions." Reste que le Bruxellois doit attendre la fin de l’enquête sur les attentats de Bruxelles pour être officiellement mis hors de cause.