Affaire Skripal : l'Otan retire leurs accréditations à 7 membres de la mission russe

L'Otan a décidé de retirer leurs accréditations à sept membres de la mission russe et de rejeter trois demandes d'accréditation supplémentaires pour sanctionner l'attaque contre un ancien agent russe au Royaume-Uni, a annoncé mardi son secrétaire général Jens Stoltenberg. "L'Otan a décidé de retirer leurs accréditations à sept membres du personnel de la mission russe et de rejeter trois demandes d'accréditations (...) Un message clair est ainsi adressé à la Russie : les comportements dangereux et irresponsables ont un coût et des conséquences", a déclaré Jens Stoltenberg au cours d'un point de presse au siège de l'Alliance à Bruxelles.

Relents de Guerre froide. Au lendemain de la décision des Etats-Unis et de l'UE d'expulser par dizaines des diplomates russes, l'Alliance atlantique sanctionne à son tour la Russie, accusée par Londres d'être responsable de l'empoissonnement de Sergueï Skripal. Cet empoisonnement survenu le 4 mars à Salisbury, en Angleterre, a pris des allures de confrontation Est-Ouest, les alliés occidentaux désignant la Russie d'une même voix, sur fond de vives tensions entre l'Occident et Moscou depuis l'éclatement du conflit ukrainien en 2014. Sergueï Skripal et sa fille Ioulia, également victime de l'agent innervant, sont toujours hospitalisés dans un état critique. 23 pays en tout ont décidé lundi d'expulser au moins 116 diplomates russes dans le cadre de représailles coordonnées du camp occidental, sans précédent même du temps de la Guerre froide.