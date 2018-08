Var : un train de marchandises percute une voiture, 600 voyageurs bloqués pendant quelques heures

Un automobiliste a été mortellement percuté dimanche soir au Cannet-des-Maures dans le Var par un train de marchandises, a indiqué lundi la SNCF pour laquelle il s'agit d'un "suicide avéré", bloquant pendant quelques heures 600 voyageurs.

Pas répertorié comme dangereux. L'accident a eu lieu à un passage à niveau équipé de barrières situé entre Le Luc-en-Provence et Le Cannet-des-Maures, a ajouté la SNCF, confirmant une information de Var-Matin. Ce passage à niveau n'est pas répertorié comme dangereux, selon la compagnie ferroviaire.

La voiture traînée sur 400 mètres. Le train a percuté la voiture et l'a traînée sur 400 mètres. Le trafic a été interrompu dans les deux sens, l'accident ayant engagé les deux voies ferrées. Les pompiers ont travaillé très longtemps, a souligné la SNCF, pour désincarcérer le corps de la victime dont ni le sexe ni l'âge n'ont été communiqués.

Bus et taxis affrétés pour les voyageurs bloqués. La circulation a été interrompue sur l'axe Toulon-Les Arcs jusqu'à minuit, a expliqué la SNCF, qui a précisé avoir mis à disposition des 600 voyageurs bloqués des plateaux-repas et des bouteilles d'eau. Des bus et des taxis ont également été affrétés, a indiqué la compagnie, affirmant que "personne n'est resté sur le carreau".

Trafic normal lundi matin. Les équipes de la SNCF ont œuvré tard dans la nuit pour remettre en état les deux voies de chemin de fer et le trafic a repris normalement lundi matin. L'enquête a été confiée à la gendarmerie locale.