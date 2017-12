Tentative d'évasion d'un détenu à Fleury-Mérogis

Un détenu a tenté de s'évader dimanche de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en Essonne, avant d'être rapidement arrêté, a-t-on appris de source pénitentiaire.

Récupéré sur le chemin de ronde. L'homme, âgé de 19 ans, "se trouvait dans la cour de promenade et il a réussi à en sortir", a précisé Thibault Capelle, du syndicat FO Pénitentiaire. L'alarme a été déclenchée à 9h30. Une équipe d'intervention "a récupéré le détenu sur le chemin de ronde", interne à la prison, environ 20 minutes plus tard et sans difficultés, a-t-il ajouté. L'homme, qui a fait plusieurs passages en quartier disciplinaire, faisait l'objet de strictes consignes de sécurité.

Après l'incident, une opération a "immédiatement" été lancée pour vérifier que tous les autres détenus "étaient bien présents", a précisé Thibault Capelle. Près de 30 détenus ont ensuite refusé de réintégrer leur cellule, arguant qu'ils n'avaient pas eu le droit à leurs deux heures de promenade à cause de l'incident. Ils ont finalement accepté de regagner leurs cellules vers 13h.