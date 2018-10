Rennes : un ado de 13 ans appelle la police et empêche le suicide de sa mère

Un garçon de 13 ans a appelé la police de Rennes mercredi après-midi, pour prévenir que sa mère allait se suicider. Sept minutes plus tard, les secours sont arrivés à temps pour empêcher la femme de commettre l'irréparable, raconte Ouest-France jeudi.

La mère voulait se pendre dans le garage. Mercredi, Frédéric est en poste comme opérateur du jour du centre d'information et commandement d'Ille-et-Vilaine. En début d'après-midi, il reçoit un appel qu'il prend immédiatement au sérieux. "C'était un enfant de 13 ans qui était en panique", a expliqué le policier au quotidien. "Il m'a dit que sa maman voulait se pendre et était partie dans son garage avec une corde." Il tente de rassurer le jeune garçon et alerte la brigade anticriminalité (BAC) qui se rend sur place.

Une conversation intense. Le gardien de la paix reste en ligne pendant sept minutes avec l'adolescent qui lui raconte avoir vu sa mère se diriger dans le garage, accrocher une corde et monter sur un escabeau. Le gardien de la paix de 42 ans entend le jeune garçon crier à sa mère de ne pas se suicider. Il tente même de lui donner le téléphone pour qu'elle parle au policier, mais celle-ci raccroche.

"Ça vous bouleverse". Pompiers et policiers arrivent alors à temps au domicile familial et prennent en charge la mère. "Ça vous bouleverse quand vous recevez un tel appel", a confié Frédéric. "Je voulais tout mettre en œuvre pour aider cet enfant et sauver sa maman."