Prise d'otages dans l'Aude : "On s'oriente vers un bilan lourd"

La prise d'otages dans un supermarché à Trèbes dans l'Aude est toujours en cours, vendredi. S'il ne peut donner d'informations définitives, David Leyraud, délégué du syndicat Alliance à Carcassonne, s'attend à "un bilan lourd".

"Plusieurs personnes ont été vues au sol, inanimées." "Il est sûr et certain que plusieurs coups de feu ont été tirés à l’intérieur du commerce et que plusieurs personnes ont été vues au sol, inanimées", a-t-il confié à Europe 1, sans toutefois pouvoir donner "d'informations exactes" sur "le nombre de personnes au sol inanimées" ou "concernant la gravité des blessures".

"Sûr et certain qu'il y avait du monde." "Imaginez un supermarché à 11 heures du matin, à côté d’une commune de 50.000 habitants… Il est sûr et certain qu’il y avait du monde à cette heure-là, c’est une certitude. On s’oriente vers un bilan lourd", a-t-il ajouté. A l'heure actuelle, le bilan communiqué par le maire de Trèbes fait état de deux morts et une dizaine de blessés mais ce "n'est peut-être pas terminé". "C'est extrêmement sérieux", conclut David Leyraud.