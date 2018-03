Lyon : un enfant de 10 ans retrouvé dans un appartement au milieu des déchets

Les policiers ne s’attendaient pas à ça. La police a découvert un enfant de 10 ans au beau milieu d’un amas de déchets, dimanche matin dans le 6e arrondissement de Lyon. L’appartement était dans un état de saleté "repoussante", raconte le Progrès. Le petit garçon vivait seul avec sa mère alcoolique. Les policiers ont été alertés par des riverains, inquiétés par des cris dans l’appartement.

Complètement ivre à l’arrivée de la police. A l’arrivée des forces de l’ordre, la femme était complètement ivre, et avait laissé de nombreuses bouteilles d’alcool et des détritus sur le sol. La mère de famille, furieuse, s’est précipitée sur une policière et lui "a tiré les cheveux", écrit le quotidien régional.

La femme a été interpellée et placée en cellule de dégrisement. Une enquête a été lancée, et le petit garçon a été confié à un membre de sa famille.