Le frère de l’homme abattu à Neuilly avait été tué en 2012

Cinq balles, dont deux dans la tête. Quand le scooter T-Max s’est porté à la hauteur de sa Porsche Cayenne de location, mardi soir sur l’avenue la plus passante de Neuilly-sur-Seine, Mohamed B. n’a pas eu le temps de réagir. Une dizaine de coups de feu, et le puissant deux-roues, avec son pilote et le tireur derrière lui, a pris la fuite en direction de la porte Maillot, zigzagant entre les voitures. Il était 20h45, entre La Défense et l’Arc de Triomphe.

Une fiche "Taj" longue comme le bras". La brigade criminelle de la police judiciaire parisienne n’a pas mis longtemps à comprendre à qui elle avait affaire. La victime est bien connue - très défavorablement - de la police : Mohamed B., 30 ans et une fiche "Taj " (traitement des antécédents judiciaires) longue comme le bras. Tandis que des appels sont passés sur les ondes pour tenter de retracer le chemin de fuite du scooter, les enquêteurs s’aperçoivent que son frère a subi un sort similaire quelques années plus tôt.

Son frère abattu par deux hommes encagoulés. En 2012, Jawed B., alors âgé de 20 ans, rentre du cinéma avec son petit neveu. Sous les yeux du garçon, deux hommes encagoulés surgissent et font feu. Le jeune homme, décrit comme "sans histoires" succombe ; six ans après, l’affaire n’a jamais pu être résolue. "Sale temps pour la famille", se désole un policier.