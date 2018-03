Intoxication au monoxyde de carbone dans une église lors de la vigile pascale

Au moins une vingtaine de personnes ont été blessées dans l'église de Lamargelle, au nord de Dijon, à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone lors de la veillée pascale, ont annoncé les pompiers.

"Vers 19h30, environ 150 personnes se trouvaient dans l'église de Larmagelle quand plusieurs personnes se sont plaintes des symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Très vite, une équipe sapeurs-pompiers 'risques technologiques' a été dédiée à la mesure des gaz toxiques dans l'air qui s'est révélée positive", selon un communiqué.

La cause de l'intoxication reste inconnue. Vers 22h40, une porte-parole des secours dressait un premier bilan estimant qu'une vingtaine de personnes en "urgence relative" seraient hospitalisées dans la soirée. Sur place, une cinquantaine de pompiers et cinq médecins ont été mobilisés. La cause de l'intoxication n'était pas connue dans l'immédiat.