Incendie dans le Pas-de-Calais : les deux enfants du couple retrouvés morts

Le bilan de l'incendie d'une maison à Estrée-Blanche, petit village de 1.000 habitants à côté de Béthune dans le Pas-de-Calais, s'alourdit dimanche matin. Les deux enfants du couple, une jeune fille et un jeune homme âgés de 16 et 22 ans et dont on restait sans nouvelle, ont été retrouvés morts dans l'habitation. Deux jeunes pompiers volontaires, âgés de 19 et 32 ans, ont également trouvé la mort en tentant de maîtriser l'incendie.

Trois blessés. Une troisième sapeur-pompier a été gravement blessée, tout comme la mère de famille. Le père, lui, a été légèrement blessé. Le feu s'est déclaré aux alentours de 2h30 dans une maison individuelle du centre-ville. "Il y a eu un incendie très violent. Deux jeunes sapeurs-pompiers volontaires sont décédés, un autre grièvement blessé. Deux personnes adultes ont pu sortir de l'habitation et sont grièvement blessés, avec un pronostic vital sérieux", a précisé Michel Lalande, préfet des Hauts-de-France, joint pas Europe 1 dimanche matin.

La mère et le troisième pompier ont été transportés au service des grands brûlés à Lille. Des dizaines de pompiers sont sur place pour surveiller une éventuelle reprise du feu, indique notre reporter sur place.