Il dérobait des smartphones aux concerts de Shaka Ponk

Si vous êtes fan du groupe français Shaka Ponk, peut-être faites-vous partie des malchanceux spectateurs de leur tournée qui se sont fait dérober leur téléphone pendant un concert. Vendredi soir, lors de la représentation qui a eu lieu au Millesium d'Epernay, près de Reims, dans la Marne, les policiers ont arrêté un suspect en flagrant délit. L'homme de 27 ans avait dérobé une quinzaine de portables pendant le concert. Il a été placé en détention provisoire en attendant d'être jugé en comparution immédiate jeudi.

Quatorze smartphones plaqués sous une combi de plongée. En plein concert, le comportement de ce spectateur avait intrigué les vigiles qui avaient diffusé son signalement : l'homme portait un sweat à capuche et arborait un tatouage bleu-vert sur la main. C'est avec cette simple description que les policiers d'Epernay ont retrouvé le suspect à la sortie de la salle. Sous ledit sweat, il portait un vêtement de plongée, une combinaison-short grâce à laquelle il avait plaqué contre lui quatorze smartphones haut de gamme qu'il venait de voler pendant le concert. L'homme avait une technique rodée : il observait les spectateurs filmant à bout de bras le chanteur au milieu de la salle, repérait les téléphones dernier cri et profitait ensuite du pogo, cette danse punk qui consiste à sauter et se bousculer, pour mieux délester les victimes.

La police avertie au préalable. La technique était d'autant plus étudiée que le voleur n'en était pas à son coup d'essai. En réalité, il écumait tous les concerts de Shaka Ponk. Il avait ainsi sévi au Mans, à Tours, Lyon, Paris et Strasbourg. Les producteurs de Shaka Ponk, informés que des vols avaient été signalés à chaque date de la tournée, avaient alerté la police au préalable. La salle avait aussi mobilisé des vigiles en civil en renfort pour tenter de repérer les voleurs. C'est ce dispositif qui a fonctionné.

Une tournée, autant d'occasions de vols. En garde à vue, le suspect a reconnu des dizaines de vols de portables haut de gamme, revendus ensuite sur Internet. Dans la salle, les policiers ont retrouvé d'autres modèles de moindre valeur abandonnés à terre. Les policiers sont convaincus que l'individu, originaire de Roumanie et inconnu des services de police français, n'agissait pas seul mais avec l'aide d'une bande venue spécialement de Roumanie pour cibler cette tournée parce que le public bouge beaucoup. Des vols ont jusqu'à présent eu lieu à chaque concert avec un butin qui pouvait atteindre une cinquantaine de téléphones certains soirs. L'enquête, elle, se poursuit pour identifier de potentiels complices et faire le lien avec des plaintes déposées à la suite des autres concerts.