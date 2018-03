Échauffourées entre jeunes manifestants et policiers avant les défilés parisiens

Des échauffourées ont éclaté jeudi matin entre jeunes manifestants et policiers dans l'est de Paris, avant les défilés des fonctionnaires et des cheminots prévus dans l'après-midi contre les projets de réformes du gouvernement.

Projectiles sur les policiers. Plusieurs centaines de lycéens et de membres de collectifs antifascistes, d'extrême gauche et anarchistes sont partis en fin de matinée de la place de la Nation pour rejoindre la gare de l'Est d'où doit s'élancer la manifestation des cheminots. Sur le chemin, des groupes de jeunes, le visage souvent dissimulé par des masques et des capuches, se sont attaqués aux vitrines de deux agences bancaires et à des panneaux publicitaires à coups de marteaux et de pierres, et ont jeté des projectiles sur les policiers. Les manifestants ont également renversé un container à verres, se servant de son contenu pour le jeter sur les CRS, aux cris de "La rue elle est à qui ? Elle est à nous" et de slogans anticapitalistes et anti-policiers.

Gaz lacrymogènes. Peu avant midi, les policiers ont chargé ces manifestants et ont fait usage de gaz lacrymogènes. Face aux renforts de policiers qui sont ensuite arrivés, les jeunes se sont rapidement dispersés dans le métro et dans les rues du 12e arrondissement.