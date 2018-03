Ce que l'on sait sur la série d'attaques dans l'Aude

L'ESSENTIEL

Une série d'attaques a été menée vendredi matin dans le département de l'Aude, dans le secteur de Carcassonne. Un homme se réclamant du groupe Etat islamique a pris en otages, pendant près de quatre heures, les clients et employés d'un magasin Super U, situé dans la commune de Trèbes. Auparavant, dans la matinée, il avait volé un véhicule, tuant son passager, et avait tiré sur un groupe de CRS qui effectuaient un footing, blessant l'un d'entre eux à l'épaule.

L'assaut a été donné peu avant 15 heures dans ce supermarché, et le suspect a été abattu. Pour l'heure, le bilan fait état d'au moins trois morts et plusieurs blessés.

Les principales informations à retenir : Une série d'attaques, dont une prise d'otages, a été menée dans le secteur de Carcassonne, vendredi matin.

Au moins trois personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées.

L'assaut a été donné et le preneur d'otages abattu.

Que sait-on de la série d'attaques ?

L'attaque s'est déroulée en trois temps.

Une première attaque contre un automobiliste. Le suspect aurait d'abord volé une voiture dans une cité de Carcassonne, située à proximité de la caserne de CRS. L'assaillant aurait tué le passager et grièvement blessé le conducteur afin de s'emparer du véhicule.

Une deuxième attaque contre des CRS. Au volant de cette voiture, le suspect aurait ensuite pris la route et ouvert le feu sur quatre CRS. Les gendarmes, issus d'une compagnie marseillaise, faisaient un footing lorsqu'ils ont été pris pour cible par le tireur. Un CRS a été blessé légèrement à l'épaule.

Une prise d'otages pendant quatre heures. L'homme aurait poursuivi son sanglant périple en se rendant au Super U de Trèbes, une commune d'un peu plus de 5.000 habitants, située à quelques kilomètres de Carcassonne. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme a pénétré vers 11h15 dans ce supermarché et retenu plusieurs clients à l'intérieur. Des coups de feu ont été entendus.

"Un homme a crié et a tiré des coups de feu à plusieurs reprises", a raconté une cliente du supermarché sur Franceinfo. "J'ai vu une porte de frigo, j'ai demandé aux gens de venir se mettre à l'abri. Nous étions dix et nous sommes restés une heure. Il y a eu encore des coups de feu et on est sortis par la porte de secours derrière".

L'antenne du GIGN de Toulouse était sur place, soutenue par les policiers d'élite du Raid et de la BRI. Par ailleurs, 80 pompiers et membres d'équipes médicales étaient sur les lieux, avec deux hélicoptères, selon l'Intérieur.

Comment s'est déroulé l'assaut ?

Après plusieurs heures de négociations, les gendarmes du GIGN ont donné l'assaut vers 14h40 dans le supermarché après avoir entendu des coups de feu à l'intérieur du magasin. Le suspect, qui était retranché avec un gendarme, a été abattu. Le gendarme, qui avait pris la place d'un otage dans le cadre d'un échange, a été grièvement blessé par balle. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a salué son "héroïsme". Un autre militaire aurait été touché, selon des sources proches de l'enquête.

Quel est le bilan provisoire ?

Deux personnes sont mortes dans la prise d'otages du supermarché U de Trèbes, un boucher qui travaillait dans le magasin, ainsi qu'un client. Une grande partie des employés et des clients du Super U ont réussi à prendre la fuite. Plusieurs personnes auraient été blessées.

Selon les informations d'Europe 1, le corps d'une troisième personne a été découvert dans une cité située à proximité de la caserne des CRS. La victime serait morte d'une balle dans la tête. Il s'agirait du passager de la voiture braquée par le suspect. Le conducteur, lui, aurait été grièvement blessé.

Un CRS, du groupe de gendarmes qui effectuaient un footing, a quant à lui été légèrement blessé à l'épaule.

Par ailleurs, un lieutenant-colonel de gendarmerie, qui s'était volontairement substitué à un otage, a été grièvement blessé. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a salué son "héroïsme". Un autre militaire, issu du GIGN, aurait également été blessé lors de l'assaut.

Que sait-on de l'assaillant ?

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a donné l'identité du suspect abattu. L'homme s'appelait Redouane Lakdim, et était âgé de 26 ans. Marocain ou d'origine marocaine, il était suivi par les services de renseignement français. Selon Gérard Collomb, il était "connu pour des faits de petite délinquance". "Nous l'avions suivi et nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation, mais il est passé à l'acte brusquement", a indiqué le ministre. "C'était quelqu'un de solitaire, qui est passé seul à l'acte vendredi matin".

Un témoin a déclaré que le suspect était armé de couteaux, d'une arme de poing et de grenades, et avait crié "Allah Akbar" en rentrant dans le supermarché. L'Etat islamique a rapidement revendiqué l'attaquedans l'arpès-midi. "L'homme qui a mené l'attaque de Trèbes dans le sud de la France est un soldat de l'Etat islamique, qui a agi en réponse à l'appel" de l'organisation "à viser les pays membres de la coalition" internationale anti-EI, selon un communiqué d'Amaq, l'organe de propagande de l'EI.