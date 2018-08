Bagarre à Orly : Booba placé à l'isolement à Fleury-Mérogis

Booba et Kaaris ont passé vendredi leur première nuit en prison. Les deux rappeurs, qui s'étaient violemment affrontés avec leurs clans à l'aéroport d'Orly mercredi, ont été placés en détention provisoire par le tribunal correctionnel de Créteil, dans l'attente de leur procès renvoyé au 6 septembre. Kaaris et ses proches ont été envoyés à la prison de Fresnes, tandis que Booba et son équipe se retrouvent à Fleury-Mérogis. Ce-dernier a même été placé à l'isolement, rapporte Le Parisien.

Accès à la salle de sport et promenade à part. "Booba se trouve dans un quartier isolé, où il est seul en cellule, à un étage où se trouvent des détenus médiatiques ou politiques", confirme à Europe 1 Alexandre Caby secrétaire adjoint du syndicat de surveillants pénitentiaires UFAP-UNSA de Fleury-Mérogis. "Ça permet d'éviter qu'il soit trop approché en détention parce qu'on imagine bien que certains détenus sont peut-être des fans. On souhaite que sa détention se passe le mieux possible et donc il n'est pas dans des conditions classiques avec les autres détenus de droit commun."

Dans son quartier, Booba dispose de certains aménagement. "Il a l'avantage d'être seul dans une cellule de 9-10 mètres carrés avec une salle de bain et des toilettes à l'intérieur. Il dispose également d'un lit, d'une télévision, d'un plan de travail et d'une armoire de rangement", précise Alexandre Caby. "Il bénéficie de la salle de sport réservée aux détenus de cet étage et d'une cour de promenade à part. Il fonctionne en totale autonomie." Même s'il ne le croisera pas, le rappeur est placé dans le même quartier de la prison que Salah Abdeslam.