Argelès-sur-Mer : un camping évacué et 70 gendarmes mobilisés à cause d'une fausse alerte à la bombe

Belle frayeur pour des centaines de vacanciers dans l'un des plus grands campings d'Argelès-sur-Mer, près de Perpignan. Ils ont dû être évacués durant plusieurs heures mardi après-midi à cause d'une alerte à la bombe visant leur camping, a appris Europe 1 de sources policières, confirmant une information de L’Indépendant.

Coup de fil menaçant. Vers 14h, le responsable du camping a reçu un coup de téléphone d’un homme affirmant avoir posé une bombe sur le site, qui explosera dans trois heures. Et il rapproche en disant : "Inch’Allah" (Si Dieu le veut). La menace est prise très au sérieux par les gendarmes, dans le contexte de menace terroriste actuelle, et quelque 600 personnes sont évacuées du camping.

Un chien renifleur mobilisé. 70 gendarmes sont déployés dans le secteur, un hélicoptère est mobilisé pour aller chercher à Montpellier un chien spécialiste dans la détection d’explosifs, tandis que la mairie ouvre un gymnase pour accueillir les vacanciers délogés. Le camping est fouillé, et chaque Mobil-Home inspecté. Aucune bombe n’a été retrouvée.

En conflit avec son ex compagne. En parallèle, l’auteur du coup de téléphone est identifié et localisé à l’autre bout de la France, à Rouen. Arrêté, il a été placé en garde à vue. D’après les premiers éléments de l’enquête, l’homme a agi sur fond de conflit avec son ex-compagne et sa fille, toutes deux en vacances dans le camping visé. Une enquête judiciaire a été ouverte auprès du parquet de Perpignan.