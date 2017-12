Y a pas péno !, le premier jeu radio consacré au football, avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi ! Chaque jour un invité joue avec les auditeurs d’Europe 1. Y a pas péno !, un rendez-vous convivial, impertinent et drôle arbitré par Thomas Thouroude entouré par la légende, Didier Roustan, journaliste de la chaîne l’Equipe, et de l’ultra, Julien Cazarre !