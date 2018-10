Votre grand journal du soir avec Philippe Vandel - 14.10.18

Philippe Vandel, entouré des journalistes de la rédaction, commente, analyse et remet en perspective l'actualité de la semaine. Des journaux toutes les demi-heures, deux grandes interviews, les coulisses des médias, le journal des sports et l'automobile avec Pierre de Vilno. Le débrief de l'actualité par les chroniqueurs et les auditeurs viendra clôturer la tranche. Deux heures pour s'informer, s'enrichir et se divertir!

Invité actu 1 - 18h20 :

- Prix Bayeux, Adrien Jaulmes du Figaro commissaire de l’expo sur les reporters de guerre (Sébastien Kreps fait la technique) Invité actu 2 - 18h32 :

- Dossier de l’Express « Ce que les français pensent de Macron » Médias 18h39 :

- Michel Cymès, émission sur le sexe sur France 2 qui sort mardi prochain et nouveau talk show sur la santé Invité actu 3 - 19h19 :

- Jean-Claude Girot, commissaire général du mondial de l’automobile Le debrief de l’actu 19h30 – 20h :

- Hugo Travers : chroniqueur Europe 1, créateur « Hugo Décrypte » sur Youtube.