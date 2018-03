Selon une enquête UFC Que choisir, un pharmacien sur quatre conseille mal ses clients : quels sont les droits des patients en cas d’erreur de médication ?

Chaque matin, Roland Pérez évoque une question de droit en rapport avec l'actualité dans Europe 1 Bonjour.

Menée en novembre dernier, une enquête effectuée à l’initiative de l’UFC que choisir et dont les résultats viennent d’être dévoilés, indique qu’une pharmacie sur quatre donnerait des conseils inappropriés et donc possiblement dangereux à leurs clients. Ce qui nous amène ce vendredi à regarder de plus près la mise en œuvre de la responsabilité du pharmacien.

Le serment des pharmaciens consiste à ne jamais oublier sa responsabilité et ses devoirs envers le malade. En fait, le pharmacien est le garant de la santé publique. Il peut faire l’objet d’une plainte disciplinaire, civile ou pénale notamment dans le cas d’une erreur de délivrance ou d’un défaut de conseil.

La lecture d’une ordonnance est essentielle. Si le pharmacien ou son préposé a un doute sur la posologie ou sur l’interaction dangereuse de deux ou plusieurs médicaments, il doit le dire et l’empêcher en interrogeant le médecin prescripteur.

Est-ce le reproche essentiel d’UFC que choisir dans l’enquête menée ?

Absolument. Des membres de l’association se sont rendues dans 772 officines en France pour acheter deux médicaments pour un prétendu rhume. Deux médicaments qu’il ne faut surtout pas associer ensemble, le Doliprane (1000g) et Actifed rhume jour et nuit. Vous connaissez tous ces pilules car leurs composition comportent pour les deux du paracétamol qui doit être limité dans une consommation quotidienne. Il est donc fortement déconseillé de les absorber en même temps pour soigner un rhume.

Or l’enquête révèle que près de 25% des pharmaciens ne bronchent pas et les vendent ensemble aux clients sans les alerter du possible danger en cas de consommation cumulée à plus de trois grammes de paracétamol et parfois même ils le recommandent.

Quels sont les risques encourus selon l’enquête de UFC que choisir ?

L’association de consommateurs rappelle que au delà de quatre grammes par jour, le foie peut souffrir de lésions, ainsi que les reins et le système cardiovasculaire. Ces effets indésirables potentiels sont parfaitement connus des pharmaciens. Cette enquête a donc pour but de faire prendre conscience aux pharmaciens et à leurs préposés, le rôle important qu’ils jouent en matière de santé publique.

L’ordre des pharmaciens a-t-il réagi ?

La présidente de l’ordre des pharmaciens, loin de relativiser ce problème, affirme au contraire que c’est une préoccupation permanente de voire améliorer le service offert par les pharmaciens, la surveillance des ordonnances, le conseil et la recommandation dispensés en pharmacie. L’ordre réfléchit d’ailleurs à mettre en place une certification des officines, une sorte de norme de qualité du conseil dispensé. D’autant que la France est le champion de l’automédication.

Que risque le pharmacien en cas de défaut avéré de conseil ?

Le code de la santé publique prévoit que le pharmacien associe à la délivrances des médicaments, les informations et les conseils nécessaires au bon usage des médicaments et cela de façon encore plus appuyée pour les médicaments vendus sans ordonnances. À la condition de démontrer un préjudice, le pharmacien peut voir sa responsabilité engagée par un client et en prime un signalement à l’ordre des pharmaciens.