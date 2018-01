Ce qui a changé depuis le 1er janvier

Chaque matin, Roland Pérez évoque une question de droit en rapport avec l'actualité dans Europe 1 Bonjour.

Après les vœux de bonne année, il y a les moins bonnes nouvelles, comme l'augmentation des prix du tabac, de l'essence et du diesel !

Eh oui le paquet de cigarette va être fixé à 10 euros fin 2020 et va se faire par augmentation progressive. Cela va commercer en mars 2018 avec une augmentation de 1,10€, même chose pour le prix du carburant avec toujours l'intervention de l'Etat pour aligner les prix diesel/essence et la hausse est donc de plus de 7 centimes pour le diesel et près de 4 pour l'essence.

Tout est vraiment fait pour que l'on utilise de moins en moins sa voiture car les PV pour stationnement irrégulier vont aussi augmenter ?

En fait, le prix des contraventions va être fixé par les mairies de chaque commune ou villes et à Paris on sait déjà par exemple que le PV de base pour défaut de ticket horodateur va coûter 50€ au lieu de 17€ !

Mais je crois qu'en fait peu d'automobilistes à l'heure actuelle s'acquittent de leurs contraventions ?

Exact. Un sur dix les paye, d'où l'idée de remplacer l'ancien PV par un forfait post stationnement et ce ne sont plus des fonctionnaires de la police qui vont se charger de cette tâche. Et les PV ne s'appelleront plus PV d'ailleurs. Pour contester, il faudra s'adresser à une commission administrative.

Bon, on sait que le prix du timbre va également augmenter surtout pour les Colissimo et les les lettres recommandées, mais il est temps de découvrir Roland les bonnes nouvelles 2018 !

En 2018, il va y avoir pour les salariés, une hausse de leur pouvoir d'achat avec la revalorisation du SMIC courant 2018 qui va atteindre 1.500€ brut, la baisse des cotisations salariales avec la suppression des cotisations maladie et chômage, qui est certes tempérée avec la hausse de la CSG qui va affecter tous les revenus, sauf les retraites, et pour les plus riches la suppression de l'ISF, qui va devenir l'IFI, autrement dit l'impôt sur la fortune immobilière, excluant ainsi l'impôt sur les économies placées en assurance vies ou en bourses.

Une dernière bonne nouvelle ?

Il faudra attendre un peu mais cela vaudra le coup puisque la taxe d'habitation va baisser fin 2018 d'un tiers et cela se poursuivra 2019 ! Et en 2020 plus de taxe d'habitation.

Oui mais pas pour tous les Français ?

Oui, c'est vrai mais je voulais rester sur une très bonne nouvelle. En fait, pour un couple avec enfant, le revenu fiscal annuel de référence ne devra pas dépasser 54.000€ pour ne plus avoir à payer de taxe d'habitation.