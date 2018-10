Tout terrain - 13.10.18

L’actualité racontée par ceux qui l’ont couverte. Entre reportages et décryptages, les reporters d’Europe 1 prennent le temps de revenir sur les événements marquants de la semaine, vus du terrain. Une émission cadrée par Fabienne Le Moal pour suivre les mouvements de la société et garder un œil sur la marche du monde.

L’onde choc des mouvements #Meetoo et #Balancetonporc, un an après par Jihane Bergoui et Mélanie Nunes, journalistes au service reportage d’Europe 1

L’incroyable disparition du patron chinois d’Interpol par Guillaume Biet du service police/justice d’Europe 1

La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, 6 mois après l’évacuation par Martin Feneau, journaliste au service reportage d’Europe 1

De Cayenne à Fresnes, les autorités face à l’explosion du nombre de « mules » guyanaises par Salomé Legrand du service police/justice d’Europe 1

Les coulisses de la comédie musicale Peau d’âne avec Michel Legrand par Thierry Geffrotin du service culture d’Europe 1