Les pronostics hippiques – 31/03/2018

Les favoris de José Coves : 9, 10, 13, 11, 6, 4, 2, 16.

A Chantilly, 16 pur-sang sont au départ de la 4eme course sur les 2.400 mètres d’une piste collante. J’ai retenu d’abord le numéro 9 Quiet Zain très affuté en constants progrès il doit poser sur la photo d’arrivée en compagnie de Temple Boy, le numéro 10, très convaincant lors de sa dernière prestation. Dès sa course de rentrée, le 13 Libello est prêt à en découdre, c’est une priorité ! Malchanceuse la dernière fois alors qu’elle avait des ressources intactes, Most Empowered, le 11, doit être rachetée. Quant au courageux Haya Kan, le 6, il va de nouveau tout donner et monter sur le podium.

Pour ceux qui veulent investir le confirmé Max La Fripouille, le numéro 4, un bon candidat à une bonne place. Puis le 2 Sweet Thomas, il a deux atouts dans son jeu il est à 100% et il excelle sur des pistes profondes. Enfin le 16 Bally D’Aze, le cheval surprise par excellence.

Mon ticket pour la 4eme course vers 15h15 le 9-10-13-11-6 ensuite le 4-2-16