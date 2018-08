Les passagers du dimanche - 05/08/18

Philippe Legrand propose le rendez-vous des rencontres : Les passagers du dimanche. Qu'elles se soient déjà croisées ou jamais rencontrées, des personnalités ont répondu à l'invitation de Philippe Legrand, accompagnées de celui ou celle qu'elles souhaitent revoir ou découvrir. Par exemple, Jean-Marie Rouart convie l'actrice Charlotte Rampling, Jacques Attali fait la connaissance d'Audrey Pulvar, mais encore Hélène Carrère d'Encausse et MC Solaar, Philippe Lambro et Natasha Saint-Pier... Des premières rencontres et des retrouvailles pour un moment de complicité rare.