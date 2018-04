Le journal des sports - La colère d'un ancien président

Le journal des sports présenté par Jérôme Lacroix.

A la Une ce matin : la colère d'un ancien président.

Bernard Amsalem, 66 ans et ex patron de la Fédération française d'athlétisme. Il réagit ce matin sur Europe 1 aux révélations du journal Le Monde, dimanche. Deux jeunes femmes athlètes ont déposé chacune plainte, contre leurs entraîneurs respectifs. L'un est accusé d'agression sexuelle, l'autre de viol. Bernard Amsalem, désormais membre de la Fédération internationale, sa politique en matière d'agressions sexuelles : tolérance "zéro".

La Commission de discipline de la Fédération française devrait étudier le cas d'agression sexuelle, dès la semaine prochaine le 11 avril. Celui de l'accusation de viol sera lui traité aux alentours de la mi-mai. Les deux mis en cause nient les faits.

Le mot "sport" du jour ?

"Provision". Nouvelle étape aujourd'hui dans le conflit entre le club de foot de Lille et son entraîneur licencié Marcelo Bielsa. L'Argentin réclame 18 millions d'euros et, aujourd'hui, en attendant que le litige soit tranché sur le fond, le conseil des prud'hommes dira s'il va toucher la provision qu'il réclame d'un montant de six millions d'euros.

La Ligue des champions et début ce soir des quarts de finale aller.

Zidane, avec les hommes du Real Madrid qu'il entraîne désormais, de retour à Turin où il a joué à la Juventus pendant cinq saisons. Coup d'envoi à 20h45.