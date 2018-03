Le journal des sports - Football : la Coupe du monde est en France

Le journal des sports présenté par Jérôme Lacroix.

À la Une ce matin : la Coupe du monde est en France !

Le trophée qui récompense le champion du monde est dans notre pays pour deux jours. Paris, aujourd'hui et Reims demain, dans le cadre d'une tournée pré-Coupe du monde. Passage dans une cinquantaine de pays avant la Russie, destination finale, c'est le pays hôte du Mondial mi-juin prochain. Tous les Bleus, réunis depuis hier à Clairefontaine rêvent d'y aller. Ils préparent les deux prochains matches amicaux, la Colombie vendredi au Stade de France, puis la Russie mardi prochain à Saint-Petersbourg. Le sélectionneur dévoilera la liste pour le Mondial le 15 mai en attendant. Il compte sur l'implication totale des 24 actuels sélectionnés.

Un mot de Ligue 2 ?

Victoire 2-0 de Nîmes à Brest pour le compte de la 30e journée. Les Nimois consolident leur deuxième place.

Le mot "sport" du jour ?

"Enquête". Une enquête disciplinaire a été ouverte par l'UEFA, l'Europe du foot, contre le club de Lyon. Des supporters sont notamment soupçonnés d'avoir fait preuve d'un comportement raciste, lors du match de Coupe d'Europe contre Moscou jeudi dernier. Selon le journal L'Équipe, des symbole nazis auraient été brandis dans le stade, et un supporter de couleur aurait été agressé. Le dossier sera étudié le 31 mai et la sanction pourrait être lourde : exclusion d'un an de toute compétition européenne par révocation d'un sursis prononcé l'année dernière après des incidents lors d'un match contre Besiktas.