Airbnb et autres plateformes : les sommes transmises au fisc

Chaque matin, Nicolas Barré fait le point sur une question d'actualité économique.

Le fisc connaîtra bientôt tout ce que vous gagnez via des plateformes comme Airbnb. Sans même que vous le déclariez.

Finies les locations au noir sur Airbnb. À partir de 2019, tous les revenus que vous toucherez en provenance d’une plateforme seront directement déclarés au fisc. Exemple : vous louez votre appartement via Airbnb ou Abritel pendant votre absence l’été, vous touchez 500, 1.000, 2.000 euros : ces sommes seront déclarées au fisc par la plateforme et reportées par l’administration fiscale sur votre déclaration préremplie, à côté de la ligne de vos autres revenus. Les plateformes n’auront pas le choix et vous non plus. Cela fait plus d’un an que Bercy travaillait sur ce sujet. Il fallait régler les modalités techniques avec les acteurs concernés: c’est fait.

Plus de fraude donc. Mais en regardant de près, il y a des services qui pourront encore passer entre les gouttes.

Oui, c’est le cas de Blablacar. A priori, les sommes reçues dans le cadre du co-voiturage ne seront pas déclarées car elles sont considérées comme un partage de frais. Mais surtout les sites d’annonces comme Leboncoin vont échapper à ce nouveau dispositif car la transaction ne transite pas par ces sites, elles se fait directement de particulier à particulier. En clair, un particulier qui loue une résidence via un site d’annonce pourra toujours "oublier" de déclarer ce qu’il a touché, alors que ce ne sera plus possible via une plateforme.