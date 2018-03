Qui vive ? - Une vie de chien - 25/03/18

Fidèle à la même démarche entreprise depuis deux ans, Qui-vive ? propose, chaque semaine, de consacrer une heure entière, truffée d’archives et d’extraits de films, à la dissection d’un problème, l’évocation d’une grande figure, ou l’exploration d’un sujet de société... Deux règles, ici : la première est d’aborder frontalement, arguments à l’appui, les débats les plus intenses. La seconde est d’aborder, d’une semaine à l’autre, des questions absolument différentes. L’enjeu ? Que les problèmes qui nous réunissent (ou nous divisent) ne soient pas seulement des lieux communs…

« Qui-vive ?» reçoit Mark Alizart, pour parler des chiens.

Mark Alizart est philosophe, auteur de deux essais aux PUF : Pop Théologie en 2015 et Informatique Céleste en 2017.

Dans Chiens, qui vient de paraître dans la même collection, il écrit :

« Les chiens n'ont pas seulement encaissé toutes les avanies en serrant la gueule. À la différence des autres animaux dans la même situation qu'eux, ils ne se sont pas endurcis, ni laissés mourir à petit feu. Au contraire, ils donnent l'impression de s'être adoucis. Ils ont conçu de leur destin une sorte de détachement, une forme de joie, dont le sens et la raison sont beaucoup plus énigmatiques que leur dureté au mal. Ils semblent avoir appris à s'amuser sincèrement de tous leurs ennuis, témoignant par-là d'une certaine « facilité d'être ». Bien sûr, il y a des chiens malheureux, il y a des chiens névrosés, il y a des chiens timides. Mais ce sont le plus souvent des chiens qui ont été maltraités. Pour peu qu'un chien retrouve un bon maître, il ira toujours vers la joie comme un tournesol va vers le soleil. Le chien oppose au monde entier un flegme que traduit à merveille la célèbre formule de Droopy – qui ne vaut pas moins en profondeur que celle de Bartleby : « You know what ? I'm happy. » C'est à comprendre un tel miracle – le miracle de la joie des chiens – que ce petit livre est consacré ».

Pour connaître, donc, le secret que taisent les chiens, et percer le mystère de leur joie, écoutez l’émission...