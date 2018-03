Europe 1 Week end - 31/03/18

La France en week-end vit différemment et c’est cette différence que nous partageons avec vous chaque samedi et chaque dimanche. La rigueur de l’info avec un temps pour l’analyse politique, économique et pour des rendez-vous consacrés aux animaux, à la science et au spectacle : c’est le temps du week-end et d’un autre regard sur l’information.

6h17 QUEL TEMPS FAIT-IL CHEZ VOUS ? Fête des Plantes et des Poules du domaine de la Bourdaisière (Montlouis-sur-Loire), avec Louis-Albert de Broglie, propriétaire du Château

8h18 ACTU Perturbations dans les universités Gilles ROUSSEL, président de la Conférence des présidents d’université, et président de l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée

8h49 PAR ICI LES SORTIES Didier VAN CAUWELAERT, écrivain, prix Goncourt en 1994, il publie « J’ai perdu Albert » aux éditions Albin Michel le 5 avril prochain.