Europe 1 Social Club, la suite - Frédéric Taddéi - 01/01/2018

Frédéric Taddeï deuxième heure : magazine avec tous ceux qui font l'actualité culturelle : acteurs, chanteurs, romanciers, musiciens, cinéastes, essayistes…

Invités :

La liste 2018 (le classement des mille meilleures tables du monde)/ rediffusion du 29 novembre 2017.

Guy Savoy, Grand chef cuisinier

Philippe Faure, Ambassadeur, président d'Atout France (agence de développement touristique de l'Hexagone)

Album Franz Schubert et Karol Szymanowski : Sonates pour piano (Sony Classical)/ rediffusion du 15 novembre 2017.

Lucas Debargue, Pianiste

"Automnes : Plus je vieillis, plus je me sens prête à vivre" (Albin Michel)/ rediffusion du 14 novembre 2017.

Christine Jordis, Ecrivain

"L'entraide" (Les Liens qui libèrent)/ rediffusion du 25 octobre 2017.

Pablo Servigne, Ingénieur agronome et chercheur