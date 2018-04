Europe Nuit - Pierre de Vilno - 02/04/18

Trente minutes pour revenir sur l’actualité du jour, mieux la comprendre et se projeter dans celle du lendemain. Dans Europe Nuit, Pierre de Vilno reçoit également une personnalité et décrypte les dernières informations économiques et boursières avec « Top Wall Street ».

L’invité d’Europe Nuit - La « classe soleil », un programme d'intégration d'enfants autistes en milieu scolaire Georges Anglès, directeur de l’Institution Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine pour le 1er degré