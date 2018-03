Europe midi - 28/03/18

Europe Midi avec Maxime Switek, c’est trois quarts d’heure pour faire le tour de l’actu. A 12h30, un journal complet pendant lequel on prend le temps de décortiquer les principaux sujets du jour avec nos reporters, nos correspondants en région et nos invités. Et à 13h, le débat d’Europe Midi : une question, deux invités, pour avoir toutes les clés pour trancher.

Spéciale hommage à Arnaud Beltrame 11h30/13h Hélène Jouan, chef du service politique d’Europe 1 Chems Akrouf, expert en renseignement et enseignant à l’université Lyon-1 et Assas sur les questions de terrorisme Didier François, spécialiste des questions de terrorisme et de sécurité à Europe 1 Alain Guilloteau, gendarme, ancien du GIGN, il a pris la place d’otages lors de la prise d’otages à Ouvéa en 1988 13h/13h30 Général Marc Watin-Augouard, général de gendarmerie, directeur du centre de recherche des officiers de la gendarmerie nationale, spécialiste de la menace cyber-terroriste Jean Garrigues, historien, politologue et spécialiste de la Vème République