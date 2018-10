Au détour d'une rue, à la terrasse d'un café, ou dans une rame de métro, Frédéric Taddeï se balade et recueille les confidences de son invité. Une déambulation sonore dans son quotidien, à travers les lieux qui ont marqué sa vie et sa carrière, pour retracer son parcours et découvrir, ou redécouvrir, sa personnalité.

Invitées :

- Dani et Emmanuelle Seigner, comédiennes