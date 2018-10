Deux heures d'info avec Nikos Aliagas - 17.10.18

Nikos Aliagas prend les commandes de la matinale d'Europe 1 accompagné de Céline Da Costa et de toute la rédaction. Un point complet sur l'actualité pour l'observer sous tous les angles et mieux la comprendre avec l'entretien de Nikos Aliagas, l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara, la chronique en liberté de Jean-Michel Aphatie et la revue de presse de David Abiker. Les auditeurs retrouveront les chroniques de Nicolas Barré, Axel de Tarlé, Vincent Hervouët et Anicet Mbida. A leurs côtés : Jean-Philippe Balasse pour la petite histoire du jour et Laurent Cabrol pour la météo. La « Revue de presque » de l'infatigable Nicolas Canteloup, accompagné de Julie, apportera une touche d'humour. Information, convivialité et proximité rythmeront cette matinale !

7h45 – L’interview de Nikos Aliagas

L’histoire de Rana Ahmad, Ex-Musulmane et Saoudienne

- Rana Ahmad, elle sort un livre sur son histoire, « Ici, les femmes ne rêvent pas : Histoire d’une évasion » (éditions Globe) 8h15 – L’interview politique - Audrey Crespo-Mara - Sébastien Lecornu, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, chargé des collectivités territoriales 8h35 – C’est votre journée - Gérard Jugnot, réalisateur etacteur. Il sort une autobiographie sous forme de dictionnaire : « Le dictionnaire de ma vie » aux éditions KERO