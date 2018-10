"Debout les copains !" - Partie 1 - avec Matthieu Noël - 11.10.18

Réveil énergique et convivial avec Matthieu Noël, Eva Roque, Céline Da Costa et les journalistes de la station. Première partie de deux heures d'émission intelligentes et chaleureuses pour se lever du bon pied. Un journal toutes les demi-heures mais aussi la politique, les actualités économiques avec Axel de Tarlé, l'Histoire avec Fabrice D'Almeida, les nouveautés culturelles, le sport avec Jérôme Lacroix, la santé avec Marcel Ichou, les courses avec José Coves sans oublier la météo. Le tout ponctué par les saillies caustiques de Matthieu Noël.

L'interview "Fallait oser" Sabrina Nanni, comédienne