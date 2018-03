Circuits courts - Le papier : comment améliorer sa conception et son recyclage ? - 19/03/2018

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Le papier : comment améliorer sa conception et son recyclage ? Grand Témoin 1 : Emmanuel Druon, PDG de Pocheco (usine de fabrication d’enveloppes) Grand Témoin 2 : Julien Dubourg, directeur du pôle Distribution édition et papiers chez Citeo (entreprise chargée du tri et du recyclage des emballages et des papiers) Reportage : l’association ARBRES à Nantes qui fait du recyclage et de l’insertion / François Coulon (correspondant à Nantes) Partie 2 :

Portrait (par Cyrielle Hariel) : Françoise Holder, ancienne présidente de Force Femmes qui accompagne les femmes de plus de 45 ans vers l’emploi Coup de Main : Valentine Dubot, co-fondatrice de Tonbooktoo (site internet collaboratif qui propose de connecter sa bibliothèque et d’interagir avec d’autres lecteurs)