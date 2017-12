Circuits courts - Après Noël, place aux bons gestes recyclage ! - 26/12/2017

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par François Geffrier et Anne-Laure Jumet, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Après Noël, place aux bons gestes recyclage ! - Grand Témoin 1 : Elise Rousseau, auteur de la BD "Mais pourquoi j’ai acheté tout ça ?! Stop à la surconsommation" (ed. Delachaud) - Grand Témoin 2 : Alexandre Bader, membre de HOP : Halte à l’obsolescence programmée

Partie 2 :

- Portrait : Kerstin FORSBERG, (péruvienne) fondatrice de l’ONG Planeta Océano (protection marine) - Coup de Main : Anne-Sophie Roturier, co-fondatrice de la Cagnotte des proches (aide aux malades en difficultés financières)