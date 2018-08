La saveur de l'été - Les glaces diététiques, c’est la nouvelle tendance - 14/07/18

Chaque samedi, Marion Sauveur nous présente un produit, une application ou une tendance culinaire.

Une saveur fraîche, une glace… oui mais sans calorie… Bonjour Marion Sauveur… sans calorie… vous voulez dire zéro calorie ? … pas tout à fait zéro calorie… mais moins caloriques que les glaces que vous allez l’habitude de manger. Parce que l’été, il faut le dire, c’est LA saison des glaces. Mais en moyenne il faut compter 230 calories par boule de glace… alors imaginez lorsque vous rajoutez de la chantilly ou des coulis de fruits en plus !Alors Marion vous nous avez dégoté des glaces moins caloriques ? Et oui ! Des glaces allégées…Aux Etats-Unis… la start-up Halo Top propose des pots entre 240 à 360 calories… c’est 3 fois moins que les marques classiques ! Et elle a réussi en un mois à vendre plus de pots que les numéros 1 et 2 du secteur : Häagen-Dazs et Ben & Jerry's. En France, il n’y a pas Halo Top… mais Mes petites folies… qui propose des glaces sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté Il n’y a pas de sucre… mais des édulcorants (maltitol et de l’érythritol)... et des huiles végétales (tournesol et coco). Elles sont donc adaptée pour les diabétiques, intolérants et allergiques au gluten et lactose.Au final, 2 boules de ces glaces c’est en moyenne 100 calories ! On passe du simple au double par rapport aux glaces classiques.Il existe 8 parfums : vanille, fraise, caramel, citron, straciatella, mangue et vanille, noisette fruit de la passion et chocolat noir. Vous allez pouvoir les déguster…- la fraise, les 2 boules contiennent seulement 59 calories- le citron, 108 calories les 2 boules.C’est 9 euros en moyenne le pot.Il y a d’autres marques qui se sont lancées dans le domaine…et que vous pouvez trouver en France : une marque hollandaise Professor Grunschnabel avec une base de lait de coco… et 40% de calories en moins que les crèmes glacées habituelles.