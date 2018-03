Les Carnets du monde - vendredi 19h/20h - Russie / Angleterre / Japon - 16/03/18

Les Carnets du Monde, c’est une fenêtre ouverte sur la planète et ceux qui y vivent. Des reportages long format, des invités, le regard des étrangers sur la France, des chroniques (littérature, musique, cinéma…) : parce que nous ne sommes pas le nombril du monde, les correspondants et envoyés spéciaux d’Europe 1 nous font découvrir “la vie des autres”. Une grande émission de société sur l’étranger proposée par Sophie Larmoyer.

Russie : des élections verrouillées

Dimanche, les Russes éliront leur président… sans suspens. Avec plus de 70% des intentions de vote, Vladimir Poutine est assuré de l’emporter au 1er tour. Cela fait 18 ans que l'ex-agent du KGB est au pouvoir. Pourtant en 2012, son retour au fauteuil présidentiel après 4 ans au poste de Premier ministre avait provoqué la colère de la rue. L’opposition s’était massivement mobilisée dans la rue… 6 ans plus tard, elle semble exsangue... Décryptage.

- Avec Elena Volochine correspondante à Moscou, Russie

Notre Europe : Du « Brexit » au « Brainxit », la fuite des cerveaux

Les universités et universitaires britanniques sont très inquiets. Depuis le Brexit voté par referendum en juin 2016, les inscriptions d’étudiants européens sont en baisse. Dans certains doctorats comme les mathématiques ils représentent jusqu’à 30% des étudiants inscrits. Economiquement les fonds européens qui financent certaines recherches devraient également disparaître… Les leaders du monde académique ont tiré la sonnette d’alarme auprès du gouvernement, et parlent d’un potentiel « désastre » pour l’éducation supérieure britannique.

- Avec Anaïs Cordoba correspondante à Londres, Angleterre

Fukushima 7 ans après

Le 11 mars 2011, un tremblement de terre suivi d’un tsunami et d’un accident à la centrale nucléaire de Fukushima faisaient 18000 morts et disparus. Sept ans plus tard, retour à Fukushima où la vie reprend laborieusement ses droits dans certaines zones. Si les terres contaminées par les radiations ont poussé de nombreux habitants à refaire leur vie ailleurs, dans certaines villes on commence à voir de nouveau bourgeonner l’activité humaine.

- Avec Bernard Delattre, correspondante à Tokyo, Japon

La Bande des Carnets

Un livre jeunesse, un film, une musique… partagées par Victor Dhollande, Margaux Baralon,et Valentin Riglet-Brucy

- « Nous les filles de nulle part" d'Amy Reed un roman fort sur l'adolescence et l'omerta autour des agressions sexuelles aux éditions Albin Michel

- « Hostiles » de Scott Cooper. Un western américain crépusculaire…

- Les Français « ethiojazzophiles » d’Arat Kilo, la Malienne Mamani Keïta et le rappeur américain Mike Ladd se retrouvent pour partager leurs Visions of Selam, leur album sorti ce vendredi 16/03.

En concert au Café de la Danse à Paris (04/04), à Coutances dans le cadre du festival Jazz sous les Pommiers (09/05), à Angoulème (02/06), à Toulouse Festival Rio Loco (14/06 au 17/06)

Voyage en Autistan

Chaque semaine Josef Schovanec, philosophe-voyageur et porteur d’autisme, pose son regard sur un pays ou une situation dans le monde… Ce vendredi, Josef fait l’éloge des petites lignes de chemin de fer.