Les Carnets du monde - vendredi 19h/20h - Egypte/ Royaume-Uni/ Japon - 30/03/18

Les Carnets du Monde, c’est une fenêtre ouverte sur la planète et ceux qui y vivent. Des reportages long format, des invités, le regard des étrangers sur la France, des chroniques (littérature, musique, cinéma…) : parce que nous ne sommes pas le nombril du monde, les correspondants et envoyés spéciaux d’Europe 1 nous font découvrir “la vie des autres”. Une grande émission de société sur l’étranger proposée par Sophie Larmoyer.

Egypte : Sissi Imperator…

Les résultats seront officialisés lundi 2 avril, mais le président sortant Abdel Fattah Al Sissi l’emporte sans surprises avec sans doute plus de 90% des suffrages. Un score de maréchal ! Malgré de nombreuses incitations à voter et des menaces d’amendes en cas d’abstention, beaucoup d’Egyptiens ont ce scrutin, et un million et demi d’entre eux a même voté nul pour exprimer leur rejet de cette fausse compétition.

- Avec Ariane Lavrilleux correspondante au Caire, Egypte

Notre Europe : les anti-Brexit se rebiffent

Le 29 mars 2019, dans un an, le Royaume-Uni sortira officiellement de l’Union européenne. Pourtant, certains se battent encore pour que cela n’arrive pas. Entre pro-européens de toujours et anciens « brexiteurs » déçus par la tournure des évènements, le front des opposants à la sortie de l’UE se fédère et compte bien peser sur les ultimes négociations.

- Avec Anaïs Cordoba correspondante à Londres, Angleterre

A 2 ans des JO, l’accueil des « Gaijins » se prépare au Japon

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2020 se tiendra dans 847 jours exactement ! Durant la compétition, ce sont près de 10 millions d’étrangers, athlètes et touristes, qu’il faudra accueillir sur l’archipel nippon. Et ça ne va pas de soi dans un pays où l’on n’a pas l’habitude des « Gaijins », littéralement « les êtres venus d’ailleurs »… Les Japonais commencent à s’y préparer.

- Avec Bernard Delattre, correspondant à Tokyo, Japon

La Bande des Carnets

Un livre, un film, une musique… partagées par Nicolas Carreau, Margaux Baralon, et Valentin Riglet-Brucy

- La note américaine de David Grann. L’histoire des meurtres amérindiens à l’origine de la création du FBI, aux éditions Globe

- Que fait un cow-boy interdit de cheval ? Réponse avec « The Rider » de Chloé Zao.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577245&cfilm=255624.html

- La crème des musiciens cubains réunis dans un studio mythique de La Havane… ça donne l’ Orquesta Akokan !!

https://www.youtube.com/watch?v=ubyemQYjDCg

https://www.youtube.com/watch?v=Rt--PFwe2Ww

Voyage en Autistan

Chaque semaine Josef Schovanec, philosophe-voyageur et porteur d’autisme, pose son regard sur un pays ou une situation dans le monde… Ce vendredi, Josef, s’il parle de nombreuses langues, ne sait pas forcément laquelle utiliser… et à quel moment !