Les Carnets du monde - vendredi 18h/20h - Turquie / Egypte / Chine / Allemagne - 05/01/18

Les Carnets du Monde, c’est une fenêtre ouverte sur la planète et ceux qui y vivent. Des reportages long format, des invités, le regard des étrangers sur la France, des chroniques (littérature, musique, cinéma…) : parce que nous ne sommes pas le nombril du monde, les correspondants et envoyés spéciaux d’Europe 1 nous font découvrir “la vie des autres”. Une grande émission de société sur l’étranger proposée par Sophie Larmoyer.

L’invitée des Carnets : Guillaume Perrier

A l’occasion de sa visite à Paris, coup de projecteur sur l’influence du Président turc, Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir en Turquie depuis 2003 et acteur incontournable d’un Moyen-Orient en pleine recomposition. Répression, religion et géopolitique… décryptage avec Guillaume Perrier, ancien correspondant d’Europe 1 et du Monde à Istanbul et auteur de Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan.

Guillaume Perrier « Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan » aux éditions SOLIN/Actes Sud

En Egypte, à Assouan, les Nubiens réclament le droit au retour

En Egypte, les Nubiens réclament toujours leur droit au retour au bord du lac Nasser, mais leurs manifestations pacifiques sont de plus en plus réprimées par l’Etat égyptien. Le conflit remonte au sacrifice des années 1960… quand la construction du barrage d’Assouan eut pour conséquence de submerger 44 villages et de faire déplacer 50 000 Nubiens. Cette minorité noire, relogée en plein désert et loin du Nil, fut longtemps oubliée et marginalisée. Aujourd’hui la jeunesse tente de raviver sa mémoire et ses droits…

- Reportage d’Ariane Lavrilleux à Assouan

En Chine, la fin de l’enfant unique !

Depuis maintenant 2 ans toutes les familles chinoises peuvent avoir un 2ème enfant. Conséquence : un mini baby-boom en 2016 avec 1,5 million de naissances en plus qu’en 2015. Pour ces familles qui s’élargissent, il faut changer ses habitudes du quotidien.

- Reportage de Sébastien Le Belzic en Chine

Le Club de la Presse étrangère

Retour sur une actualité française avec le regard, forcément différent, des correspondants étrangers installés en France. Cette semaine Ana Navaro Pedro correspondante de l’hebdomadaire portugais Visao, et le Britannique David Chazan, correspondant pour le Daily Telegraph nous parlent de la GPA dans leurs pays.

Notre Europe : les robots dans l’industrie allemande

L’Europe, comment ça marche ? Quelle est l’actualité de nos voisins européens ? Chaque semaine Notre Europe fait le point sur cette construction européenne dont nous faisons partie.

Coup de projecteur sur l'industrie allemande… puissante, performante, compétitive, on le sait… et pourtant, elle est secouée en ce début d'année par un conflit social. Avec des grèves ! Et une revendication phare : la semaine de 28h !… Justifiée, entre autre, par une robotisation massive et plutôt très bien perçue dans l’industrie allemande.

- Avec Hélène Kohl à Berlin

La Bande des Carnets

Une musique, un roman, des dessins de presse… 3 histoires partagées par Nicolas Carreau,Valentin Riglet-Brucy et Maud Descamps

- Du Jazz au Gnawa en passant par le Reggae, Gabacho Maroc offre une musique festive aux inspirations riches et variées sur leur album Tawassol sorti le 19 janvier 2018

- « Taqawan » de Eric Plamondon : l’histoire des Indiens du Québec par l’auteur le plus français des Québécois. Quidam Editeur

- Le livre « Fire & Fury » de Steve Bannon donne des sueurs froides à Donald Trump… et des idées aux dessinateurs du monde entier !

De retour de... quelque part !

Explorer de nouveaux horizons grâce à des reporters, des journalistes, des documentaristes, des photographes etc… de retour du terrain. Bruno Philip correspondant du Le Monde en Asie du Sud-Est sort "Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée" aux éditions des Equateurs et décrypte pour nous le parcours d’une femme longtemps assignée à résidence, prix Nobel de la paix 1991, mais aujourd’hui largement décriée dans sa gestion de la crise des Rohingyas.

Bruno Philip "Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée" aux éditions des Equateurs

Voyage en Autistan

Chaque semaine Josef Schovanec, philosophe-voyageur et porteur d’autisme, pose son regard sur un pays ou une situation dans le monde. Ce vendredi Josef nous parle de cannibalisme ! Bon appétit…